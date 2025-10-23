Germania esercitazione militare scambiata per assalto | la polizia spara a un soldato
Durante un'esercitazione su larga scala della Bundeswehr, l’esercito tedesco, a Erding, in Alta Baviera, la polizia ha sparato a un soldato. Un portavoce del Comando Operativo della Bundeswehr ha dichiarato che un'errata interpretazione sulla scena ha portato a uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra le truppe in addestramento e la polizia chiamata dalla popolazione. Un soldato è rimasto leggermente ferito, è stato curato in ospedale ed è stato successivamente dimesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
