Germania esercitazione militare scambiata per assalto | la polizia spara a un soldato

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'esercitazione su larga scala della Bundeswehr, l’esercito tedesco, a Erding, in Alta Baviera, la polizia ha sparato a un soldato. Un portavoce del Comando Operativo della Bundeswehr ha dichiarato che un'errata interpretazione sulla scena ha portato a uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra le truppe in addestramento e la polizia chiamata dalla popolazione. Un soldato è rimasto leggermente ferito, è stato curato in ospedale ed è stato successivamente dimesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

germania esercitazione militare scambiata per assalto la polizia spara a un soldato

© Tgcom24.mediaset.it - Germania, esercitazione militare scambiata per assalto: la polizia spara a un soldato

Leggi anche questi approfondimenti

Germania nuovo servizio militare: più volontari contro la minaccia russa. Merz: “Mosca pericolo per l’Ue” - Una riforma per incoraggiare un maggior numero di persone in Germania a prestare servizio nell’esercito, e che punta a soddisfare i requisiti della Nato in caso di conflitto, vista la necessità di ... ilfattoquotidiano.it scrive

germania esercitazione militare scambiataNavi spia russe «osservano» l'esercitazione navale della Germania: quei movimenti «a zigzag» nell'Artico - Navi spia russe starebbero «osservando» l'esercitazione navale della Germania nell'Artico. Secondo msn.com

germania esercitazione militare scambiataLeva militare a sorteggio, la Germania trova il compromesso dopo le critiche a Pistorius - I due partiti al governo (CDU/CSU e SPD) hanno raggiunto un accordo di massima sulla revisione del servizio militare, che prevede il ricorso ad una sorta di “leva a sorteggio” qualora il numero dei vo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Esercitazione Militare Scambiata