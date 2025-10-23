George Baldock lascia una fortuna al figlio di due anni | il terzino è morto annegato senza testamento

Sono stati rivelati i documenti di successione di George Baldock, il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca morto annegato lo scorso anno nella piscina della sua casa ad Atene: andrà tutto al suo figlio di due anni. A quanto ammonta il patrimonio di Baldock, al netto dei debiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segnala fanpage.it