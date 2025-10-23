Genova il Festival della scienza sotto la guida di Bucci vetrina della crescita e degli intrecci tra ricerca genio e società

Si è aperta a Palazzo Ducale la 23esima edizione del Festival della Scienza, appuntamento ormai simbolo della ricerca a Genova e della divulgazione scientifica italiana. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha sottolineato il valore del tema scelto per quest’anno, “ Intrecci “, e il significato profondo che lega scienza, conoscenza e società civile. Genova, Bucci inaugura il Festival della scienza. «Il cambiamento è ciò che dà energia e costruisce sistemi che generano risultati – ha detto Bucci – e chi si occupa di scienza sa bene che ogni trasformazione è un’occasione di crescita». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

