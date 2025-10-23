Genova Gioca a Villa Gruber | tornano i giochi di una volta per grandi e piccini

Domenica 26 ottobre Villa Gruber ospita la 39^ edizione di “Genova Gioca! Giochi d’Antan - Giochi della Tradizione”, l'evento per famiglie, realizzato con il patrocinio e il contributo finanziario del Municipio I Genova Centro Est in collaborazione con Figct - Federazione Italiana Giuoco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

