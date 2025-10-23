Genova danni durante un corteo degli anarchici il gip nega l' arresto di ventisei persone chiesto dal pm

Il giudice: "Nessun rischio per l'ordine pubblico". I fatti riguardano la manifestazione del 5 maggio 2024 scattata dopo i fermi in una ex latteria occupata Non è stata devastazione ma solo danneggiamenti multipli che tuttavia non hanno mai messo in pericolo l'ordine pubblico.

"Palazzi storici imbrattati durante corteo a Genova, in cella 26 antagonisti". Il giudice dice no, la Procura fa ricorso - L'inchiesta sulla manifestazione del 2024 contro l'arresto di alcuni esponenti della "Latteria occupata".

Danni durante un corteo, la Procura chiede di arrestare 26 anarchici ma il gip dice no: "Non c'è stata devastazione" - Non è stata devastazione ma solo danneggiamenti multipli che tuttavia non hanno mai messo in pericolo l'ordine pubblico.

Danni al corteo, Procura chiede l'arresto di 26 anarchici. Il Gip dice no - La procura di Genova ha chiesto l'arresto per 26 persone, tra anarchici e studenti, che al corte del 5 maggio 2024 imbrattarono le facciate dei Palazzi dei Rolli in via Garibaldi, danneggiarono divers