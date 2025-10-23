Genova danni durante un corteo degli anarchici il gip nega l' arresto di ventisei persone chiesto dal pm

Il giudice: "Nessun rischio per l'ordine pubblico". I fatti riguardano la manifestazione del 5 maggio 2024 scattata dopo i fermi in una ex latteria occupata Non è stata devastazione ma solo danneggiamenti multipli che tuttavia non hanno mai messo in pericolo l’ordine pubblico. Con questa moti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

