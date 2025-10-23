General Motors lancerà un assistente IA basato su Gemini

Tuttoandroid.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GM ha annunciato che i suoi futuri veicoli saranno dotati di un nuovo assistente vocale IA basato su Google Gemini L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

general motors lancer224 un assistente ia basato su gemini

© Tuttoandroid.net - General Motors lancerà un assistente IA basato su Gemini

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: General Motors Lancer224 Assistente