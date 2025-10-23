General Motors lancerà un assistente IA basato su Gemini
GM ha annunciato che i suoi futuri veicoli saranno dotati di un nuovo assistente vocale IA basato su Google Gemini L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Un altro duro colpo per il settore auto in Ontario: la General Motors ha confermato che terminerà la produzione dei suoi furgoni elettrici per le consegne BrightDrop presso lo stabilimento di assemblaggio CAMI di Ingersoll corriere.ca/nuovo-colpo-a-…$Canada - X Vai su X
Un meccanico esperto ha smontato i motori di due auto elettriche: ecco qual è il suo verdetto su Tesla e General Motors - facebook.com Vai su Facebook