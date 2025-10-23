Gen V – Stagione 2 | la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys

Il finale della seconda stagione di Gen V presenta alcune delle scene di combattimento più incredibili della serie e conclude perfettamente molti dei filoni narrativi sottostanti. Allo stesso tempo, prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys in più di un modo. Ambientata dopo gli eventi del finale della quarta stagione di The Boys, la seconda stagione di Gen V continua la storia di Marie, Emma, Jordan, Sam e Cate, mentre i quattro giovani supereroi affrontano il caos crescente nel loro mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

