Gemma Gippi e Grocchio | la prima famiglia artificiale d’Italia

Gemma la conoscete? E Giammo? E Grocchio, Grocchia, Gippi e Gippo? Non sono personaggi di un cartone giapponese o di una sitcom: sono le intelligenze artificiali che Federico Tardani ha deciso di umanizzare con un’intuizione tanto semplice quanto geniale che in poche settimane lo ha trasformato nel fenomeno virale del momento in Italia, con milioni di visualizzazioni su Instagram. Mentre tutti i creator che non creano più nulla sfornano video generati dall’AI di cui già non se ne può più, Tardani, quarantenne romano, le ha fatte diventare una famiglia, una allegra compagnia da testare nei modi più esilaranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

