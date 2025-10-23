Gemma Gippi e Grocchio | la prima famiglia artificiale d’Italia
Gemma la conoscete? E Giammo? E Grocchio, Grocchia, Gippi e Gippo? Non sono personaggi di un cartone giapponese o di una sitcom: sono le intelligenze artificiali che Federico Tardani ha deciso di umanizzare con un’intuizione tanto semplice quanto geniale che in poche settimane lo ha trasformato nel fenomeno virale del momento in Italia, con milioni di visualizzazioni su Instagram. Mentre tutti i creator che non creano più nulla sfornano video generati dall’AI di cui già non se ne può più, Tardani, quarantenne romano, le ha fatte diventare una famiglia, una allegra compagnia da testare nei modi più esilaranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gemma, Gippi e Grocchio: la prima famiglia artificiale d’Italia - Non sono personaggi di un cartone giapponese o di una sitcom: sono le intelligenze artificiali che Federico Tardani ha deciso di ... Riporta ilgiornale.it
Gemma Galgani rinnova il look/ Nuova immagine prima del ritorno a Uomini e donne - Tra poche settimane, Gemma Galgani tornerà ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e ... Come scrive ilsussidiario.net
Uomini e Donne, la nuova vita di Gemma: cameriera per un’estate prima del ritorno in tv - Lontana dal gossip estivo, Gemma Galgani ha sorpreso tutti lavorando come cameriera a Saint- Lo riporta movieplayer.it