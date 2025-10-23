Gelo al centro-nord caldo africano al sud | Italia spaccata in due

Roma, 23 ottobre 2025 – Un’Italia letteralmente spaccata in due dal punto di vista termico: nei prossimi giorni il nostro Paese vivrà una forte dicotomia climatica, con il Nord alle prese con le prime gelate notturne e il Sud che potrà invece godere di un clima dal sapore quasi estivo. Un quadro meteorologico così contrastante è tipico delle fasi di transizione stagionale, ma questa volta le differenze appariranno eccezionalmente marcate, con valori che in alcuni casi si discosteranno anche di oltre 20°C da una regione all’altra. Nord: arrivano le prime gelate. A partire da venerdì 24 ottobre, le regioni settentrionali e parte del Centro resteranno ai margini dell’alta pressione, interessate ancora da flussi umidi e instabili di origine atlantica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it