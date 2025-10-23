"> NAPOLI – Dopo il martedì più buio, il Napoli prova a ripartire. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte ha vissuto ore di silenzio e riflessione dopo la pesante sconfitta di Eindhoven. Al ritorno a Castel Volturno, è andata in scena una lunga riunione chiarificatrice: dialoghi franchi, confronto diretto e la promessa di reagire subito, sabato contro l’Inter. «Dobbiamo semplicemente ritrovare noi stessi» è stato il messaggio, racconta Giordano sulla Gazzetta dello Sport, emerso dal confronto tra allenatore e squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nuovo patto”