Gazzetta dello Sport | De Bruyne un fuoriclasse fuori contesto

NAPOLI – L'unità anticrisi è già al lavoro. Come scrive Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli di Antonio Conte non aveva mai mostrato, finora, crepe così evidenti. Fragilità che hanno incrinato la solidità difensiva — un tempo marchio di fabbrica — e aperto interrogativi profondi sulla direzione tattica intrapresa. Il dato più eloquente, spiega D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è quello dei gol subiti: la squadra incassa reti da otto partite consecutive, praticamente da settembre parte sempre da uno svantaggio.

