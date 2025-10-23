Gaza Trump | Ho fermato Netanyahu guerra sarebbe andata avanti per anni raid Idf in Qatar? Errore tattico era fuori controllo

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista con Time Magazine, Trump parla a ruota libera sui rapporti con Israele, sulla sua azione politica (e di deterrenza) alle follie di Netanyahu, sull'attacco israeliano contro il Qatar "Ho dovuto fermarlo Netanyahu, ndr perché il mondo lo avrebbe fermato. L'ho fermato perché s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza trump ho fermato netanyahu guerra sarebbe andata avanti per anni raid idf in qatar errore tattico era fuori160controllo

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump: "Ho fermato Netanyahu, guerra sarebbe andata avanti per anni, raid Idf in Qatar? Errore tattico, era fuori controllo”

Altre letture consigliate

gaza trump ho fermatoTrump: «L'annessione della Cisgiordania non accadrà. l'ho fermato io, avrebbe continuato» - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... Scrive ilmessaggero.it

gaza trump ho fermatoTrump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. Si legge su msn.com

gaza trump ho fermatoCisgiordania, Trump: «L'annessione non accadrà». E Netanyahu blocca il progetto di legge - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Ho Fermato