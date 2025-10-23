Gaza Trump | Ho fermato Netanyahu guerra sarebbe andata avanti per anni raid Idf in Qatar? Errore tattico era fuori controllo

In un'intervista con Time Magazine, Trump parla a ruota libera sui rapporti con Israele, sulla sua azione politica (e di deterrenza) alle follie di Netanyahu, sull'attacco israeliano contro il Qatar "Ho dovuto fermarlo Netanyahu, ndr perché il mondo lo avrebbe fermato. L'ho fermato perché s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump: "Ho fermato Netanyahu, guerra sarebbe andata avanti per anni, raid Idf in Qatar? Errore tattico, era fuori controllo”

Altre letture consigliate

#Tg2000, #22ottobre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Budapest #Kiev #Trump #Putin #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Vance #Meloni #Ranucci #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #PapaLeoneXIV #Fastweb #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata" - X Vai su X

Trump: «L'annessione della Cisgiordania non accadrà. l'ho fermato io, avrebbe continuato» - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... Scrive ilmessaggero.it

Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. Si legge su msn.com

Cisgiordania, Trump: «L'annessione non accadrà». E Netanyahu blocca il progetto di legge - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... ilgazzettino.it scrive