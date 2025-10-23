Gaza Trump | Ho fermato io Netanyahu lui voleva continuare | Il ministro Smotrich ai sauditi | Palestina uno Stato? Restate sui cammelli

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, Trump: "Ho fermato io Netanyahu, lui voleva continuare" | Il ministro Smotrich ai sauditi: "Palestina uno Stato? Restate sui cammelli"

gaza trump ho fermatoTrump: "Netanyahu, l'ho fermato io". Scontro Usa-Israele sull'annessione della Cisgiordania - Raggiunta un'intesa sulla prima fase del piano di pace Usa tra Israele e Hamas. Lo riporta ilgiornale.it

gaza trump ho fermatoTrump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. Segnala msn.com

gaza trump ho fermatoTrump: «L'annessione della Cisgiordania non accadrà. l'ho fermato io, avrebbe continuato» - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... Lo riporta ilmessaggero.it

