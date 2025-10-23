Gaza Trump | Ho fermato io Netanyahu lui voleva continuare | Il ministro Smotrich ai sauditi | Palestina uno Stato? Restate sui cammelli

Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump: "Ho fermato io Netanyahu, lui voleva continuare" | Il ministro Smotrich ai sauditi: "Palestina uno Stato? Restate sui cammelli"

#Tg2000, #22ottobre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Budapest #Kiev #Trump #Putin #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Vance #Meloni #Ranucci #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #PapaLeoneXIV #Fastweb #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump, Piano Mattei, passa tutto per Fabrizio Saggio. Ecco chi è il consigliere diplomatico dalla cui scrivania passano tutti i dossier, ma estraneo al giro meloniano d’Antan - @MariannaRizzini - X Vai su X

Trump: "Netanyahu, l'ho fermato io". Scontro Usa-Israele sull'annessione della Cisgiordania - Raggiunta un'intesa sulla prima fase del piano di pace Usa tra Israele e Hamas. Lo riporta ilgiornale.it

Trump, 'Netanyahu l'ho fermato io, avrebbe continuato' - Puoi combattere battaglie individuali, ma il mondo è contro di te. Segnala msn.com

Trump: «L'annessione della Cisgiordania non accadrà. l'ho fermato io, avrebbe continuato» - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... Lo riporta ilmessaggero.it