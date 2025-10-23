Gaza Smotrich attacca l’Arabia Saudita | Normalizzazione rapporti in cambio di Stato palestinese? No continuate a cavalcare cammelli - VIDEO

Smotrich, uno dei ministri più estremisti di Tel Aviv, attacca i sauditi, coinvolgendo però anche gli Usa Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich ha attaccato l'Arabia Saudita durante la conferenza "Halacha nell’era tecnologica", organizzata dall’Istituto Zomet e dal quotidiano "Makor R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Smotrich attacca l’Arabia Saudita: “Normalizzazione rapporti in cambio di Stato palestinese? No, continuate a cavalcare cammelli” - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Israele sblocca l'ingresso di aiuti dall'Egitto, mentre Hamas si impegna a consegnare oggi altre quattro salme. Smotrich insiste: "A Gaza ci saranno insediamenti ebrei" https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/15/israele-hamas-guerra-rafah-gaza-salme-ostaggi-ne - X Vai su X

Gaza, raggiunto l'accordo di pace. Israele: cessate il fuoco dopo ok governo. Idf prepara il ritiro Smotrich: «Dopo rilascio ostaggi annientare Hamas» - facebook.com Vai su Facebook

Smotrich, 'il piano per Gaza è un miscuglio indigesto' - Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza è "un clamoroso fallimento diplomatico" per Israele, secondo Bezalel Smotrich, il ministro israeliano di ... ansa.it scrive

La proposta per la fine della guerra a Gaza non piace all’ultradestra israeliana - Il sostegno dato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al piano del presidente statunitense Donald Trump per la fine della guerra nella Striscia di Gaza non è condiviso dai membri più ... Secondo ilpost.it

Gaza, Trump: «Raggiunto l'accordo. Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe». La firma oggi in Egitto, sabato i rapiti saranno rilasciati - Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha ... ilmessaggero.it scrive