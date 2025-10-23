Gaza Rubio contro la Knesset | Annessione Cisgiordania minaccia il piano di pace Trump | Non accadrà ho dato la mia parola - VIDEO
Il tycoon, intervenendo all'indomani della decisione del Parlamento israeliano di estendere la sua sovranità sulla Cisgiordania occupata, minaccia: "Se ciò accadrà, Israele perderà tutto il sostegno Usa" "L'annessione della Cisgiordania approvata dalla Knesset? È una minaccia all'accordo di p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
