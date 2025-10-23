Gaza Rubio | Annessione della Cisgiordania da parte di Israele minaccia il piano di pace – La diretta

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio oggi è atteso nello Stato ebraico e domani incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il funzionario di Washington, prima della sua partenza, ha commentato la mossa del parlamento israeliano di voler annettere la Cisgiordania: “Riteniamo che ciò possa potenzialmente minacciare l’accordo di pace “, ha detto Rubio. Presente in Israele anche il vicepresidente americano JD Vance che oggi incontrerà il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf. Le notizie dal Medioriente – La diretta Inizio diretta: 231025 07:00 Fine diretta: 231025 23:00 08:36 231025 Vance vedrà oggi in Israele il ministro della Difesa e i vertici Id Il vice presidente Usa, JD Vance, prima di lasciare Israele incontrerà oggi il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf presso il quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Rubio: “Annessione della Cisgiordania da parte di Israele minaccia il piano di pace” – La diretta

Il #MedioOriente, con gli sforzi americani per consolidare la tregua a Gaza. In Israele, il vicepresidente Vance ha incontrato #Netanyahu; domani arriverà il segretario di Stato Rubio, mentre si riaccende anche il fronte della Cisgiordania. #Tg1 Maria Gianniti - X Vai su X

