Gaza Rubio | Annessione Cisgiordania minaccia piano di pace
La mossa del Parlamento israeliano verso l’annessione della Cisgiordania minaccia il piano di Donald Trump per la pace a Gaza. È quanto ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti prima di partire per Israele. Il riferimento è al fatto che ieri la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge che applicherebbe la sovranità israeliana a tutti gli insediamenti della Cisgiordania, nonché un altro disegno di legge più limitato per annettere un importante insediamento urbano, nonostante l’opposizione del premier Netanyahu e della maggior parte del suo partito Likud ad annunciare una tale mossa in questo momento, in cui in Israele si trova il vice presidente Usa JD Vance ed è atteso Rubio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Sole 24 ORE. . ? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/rubio-l-annessione-cisgiordania-e-minaccia-la-pace-ieri-primo-si-knesset-AHxvxtID #Gaza #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Il #MedioOriente, con gli sforzi americani per consolidare la tregua a Gaza. In Israele, il vicepresidente Vance ha incontrato #Netanyahu; domani arriverà il segretario di Stato Rubio, mentre si riaccende anche il fronte della Cisgiordania. #Tg1 Maria Gianniti - X Vai su X
Gaza, le news in diretta, Israele vota l’annessione della Cisgiordania poi riprende i bombardamenti nella Striscia - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata ... Si legge su fanpage.it
Rubio sul piano per Gaza: «L'annessione della Cisgiordania minaccia la pace» - (LaPresse) La mossa del Parlamento israeliano verso l'annessione della Cisgiordania minaccia il piano di Donald Trump per la pace a Gaza. Segnala msn.com
Rubio: «L’annessione della Cisgiordania è una minaccia per la pace». Ieri il primo sì della Knesset - Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall’annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l’a ... Secondo ilsole24ore.com