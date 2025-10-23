Gaza Piantedosi | Manifestazioni spesso strumentalizzate da violenti

Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “dopo l’attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione di Israele, le dinamiche della drammatica congiuntura internazionale effettivamente si ripercuotono sulla sicurezza interna. In questo contesto, la libertà di manifestare, legata alla mobilitazione di solidarietà con il popolo palestinese, è stata in più di un’occasione strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le Forze dell’ordine”. Il ministro lo ha detto rispondendo al Question Time al Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

