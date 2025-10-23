Gaza petizione dipendenti Leonardo di Grottaglie | Stop armi ad Israele basta esser complici dei crimini raggiunte più di 17mila firme

Si intitola "Non in mio nome, non con il mio lavoro" ed oltre a lanciare un messaggio chiaro ha anche lo scopo di sensibilizzare sul tema dell'esportazione di armi verso Israele. Un tema che è spesso tornato alla ribalta in questi due anni di genocidio I dipendenti di Leonardo di Grottaglie,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, petizione dipendenti Leonardo di Grottaglie: "Stop armi ad Israele, basta esser complici dei crimini", raggiunte più di 17mila firme

