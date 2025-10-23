Gaza ombre sul cessate il fuoco | Hamas contro i gruppi armati sostenuti da Israele

L’accordo di cessate il fuoco a Gaza rimane appeso a un filo. Dopo l’entrata in vigore dell’accordo mediato dall’amministrazione Trump e dai Paesi arabi, infatti, nei giorni scorsi Israele e Hamas si sono accusati vicendevolmente di averne violato i termini. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, arrivato in Israele, ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per discutere del cessate il fuoco in corso: ai media, il vicepresidente Usa ha riconosciuto che mantenere il cessate il fuoco “non è semplice”, ma ha espresso ottimismo sulla sua tenuta, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti nel sostenerlo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

