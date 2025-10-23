Gaza ombre sul cessate il fuoco | Hamas contro i gruppi armati sostenuti da Israele
L’accordo di cessate il fuoco a Gaza rimane appeso a un filo. Dopo l’entrata in vigore dell’accordo mediato dall’amministrazione Trump e dai Paesi arabi, infatti, nei giorni scorsi Israele e Hamas si sono accusati vicendevolmente di averne violato i termini. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, arrivato in Israele, ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per discutere del cessate il fuoco in corso: ai media, il vicepresidente Usa ha riconosciuto che mantenere il cessate il fuoco “non è semplice”, ma ha espresso ottimismo sulla sua tenuta, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti nel sostenerlo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Porto di genova 25 settembre 2025 Mentre continuano a colpire Gaza ..di nuovo la notte scorsa hanno colpito e danneggiato con droni la global sumud flottiglia.. Razzi e ombre rosse sul quartiere degli uffici commerciali e di rappresentanza di Israele e non so - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza oggi si respira un sollievo fragile. La notizia del cessate il fuoco annunciato da Trump ha portato un attimo di respiro a una popolazione allo stremo, ma la speranza è attraversata da troppi dubbi. Come raccontano i corrispondenti di Al Jazeera, mentre - X Vai su X
Gaza, ombre sul cessate il fuoco: Hamas contro i gruppi armati sostenuti da Israele - Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di te: dei tuoi suggerimenti, delle tue idee e del tuo supporto. Scrive msn.com
Il cessate il fuoco a Gaza regge, per ora - Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sta reggendo dopo che, domenica, l’esercito israeliano e Hamas si erano accusati a vicenda di averlo violato. Scrive ilpost.it
Gaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: 44 morti. Scambio di accuse con Hamas sulla violazione del cessate il fuoco - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Secondo ilmessaggero.it