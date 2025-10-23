Gaza Netanyahu | Sono giorni decisivi vogliamo promuovere la pace

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Ci aspettano giorni decisivi. Vogliamo promuovere la pace. Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare insieme per affrontare le sfide e cogliere le opportunità”. Lo ha detto il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un breve discorso alla stampa dopo l’incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Gerusalemme. Netanyahu, definendo il carosello di alti funzionari di Trump in visita nel paese la scorsa settimana, parlato come parte di “un cerchio di fiducia e partnership” tra Israele e Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza netanyahu sono giorni decisivi vogliamo promuovere la pace

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace"

Leggi anche questi approfondimenti

Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace" - Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

"Israele non annetterà la Cisgiordania": gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map - Sarà una forza di sicurezza internazionale, ancora da costituire, a disarmare Hamas mentre si va verso una sostituzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation ... Secondo today.it

gaza netanyahu sono giorniGaza, Vance in Israele incontra Netanyahu: "Abbiamo compito arduo, ma sono ottimista" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Vance in Israele incontra Netanyahu: 'Abbiamo compito arduo, ma sono ottimista' LIVE ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Sono Giorni