Gaza le news in diretta Israele vota annessione della Cisgiordania Francesca Albanese | USA Germania e Italia maggiori fornitori di armi a Tel Aviv

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza. Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata. Nuovo report di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi: "USA, Germania e Italia sono tra i maggiori fornitori di armi a Tel Aviv". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

gaza news diretta israeleGaza, le news in diretta, Israele vota annessione della Cisgiordania, Francesca Albanese: “USA, Germania e Italia maggiori fornitori di armi a Tel Aviv” - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata ... Secondo fanpage.it

gaza news diretta israeleGaza, Hamas consegna alla Croce Rossa le bare con i corpi di due prigionieri israeliani. Londra invia contingente militare - I veicoli della Croce Rossa si sono diretti verso il luogo nel sud della Striscia di Gaza designato per la consegna da parte di Hamas delle salme di due ostaggi. Secondo ilmattino.it

gaza news diretta israeleGaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Identificati a Tel Aviv i resti dei due ostaggi rilasciati da Hamas. Vance in Israele: «Compito arduo, ma sono ... - I corpi restituiti a Israele sono quelli di Arie Zalmanowicz, 85 anni, e Tamir Adar, 38. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza News Diretta Israele