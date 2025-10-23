Gaza la sinistra attacca ma in Italia arrivano altri 49 studenti palestinesi

La guerra a Gaza è una tragedia umanitaria innegabile, alla quale gli attori internazionali stanno cercando di porre fine. Tra questi attori, benché non le venga riconosciuto dai partiti di opposizione, c'è anche il governo italiano, impegnato su tutti i fronti per raggiungere la pace. Lo ha spiegato anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato il vista del Consiglio d'Europa, sottolineando che " l'Italia continua a svolgere un lavoro intenso che la pone al primo posto tra le nazioni occidentali ed è pronta a incrementare il suo sforzo " ma che, " da troppe parti, soprattutto per interesse, si finge di non vederlo o si tenta di negarlo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, la sinistra attacca ma in Italia arrivano altri 49 studenti palestinesi

Diffidate da quella sinistra che ha strumentalizzato Gaza per fini propagandistici. Se davvero le importasse della questione mediorientale, riconoscerebbe il lavoro incessante del Governo per il raggiungimento della pace e per la consegna degli aiuti. La realtà

