Gaza Israele vuole l’Unrwa fuori dalla Striscia Rubio | Il sì all’annessione della Cisgiordania minaccia il piano di pace

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Gaza, "Israele vuole l'Unrwa fuori dalla Striscia". Rubio: "Il sì all'annessione della Cisgiordania minaccia il piano di pace"

Il #MedioOriente, con gli sforzi americani per consolidare la tregua a Gaza. In Israele, il vicepresidente Vance ha incontrato #Netanyahu; domani arriverà il segretario di Stato Rubio, mentre si riaccende anche il fronte della Cisgiordania. #Tg1 Maria Gianniti - facebook.com Vai su Facebook

Lui invece è stato chiarissimo, come Hitler: “Noi in Israele, almeno la popolazione, non siamo interessati a tutti questi discorsi razionali. Per noi c’è uno scopo: distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto Ex ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar - X Vai su X

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Identificati a Tel Aviv i resti dei due ostaggi rilasciati da Hamas. Vance in Israele: «Compito arduo, ma sono ... - I corpi restituiti a Israele sono quelli di Arie Zalmanowicz, 85 anni, e Tamir Adar, 38. Lo riporta corriere.it

Gaza, la Corte di Giustizia internazionale dice che Israele deve permettere all'Unrwa di fornire aiuti - La Corte di Giustizia internazionale ha emesso il parere richiesto nel 2024 dall'Assemblea generale dell'Onu sugli obblighi legali di Israele nella Striscia come potere occupante. msn.com scrive

Trump: “A Gaza reali possibilità di pace”. Hamas apre al disarmo ma vuole il ritiro completo di Israele - Il secondo anniversario del 7 ottobre e secondo giorno di incontri a Sharm el- Si legge su quotidiano.net