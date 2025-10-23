Gaza il piano di militarizzazione Usa firmato Kushner su divisione in due regioni Striscia una sotto Idf e una pericolosa e isolata sotto Hamas - RETROSCENA
Il progetto di divisione di Gaza, ideato da Jared Kushner e sostenuto da Washington e Tel Aviv, rischia di trasformare la Striscia in una zona d’occupazione permanente Si prospetta una "nuova Gaza" per gli Stati Uniti e Israele, ridisegnata ad hoc dai più alti funzionari dei due Paesi. A trac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vance: il piano di pace a Gaza va meglio di quanto pensassi - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Il piano di pace per Gaza, i nodi della fase due e il ruolo dell'Europa, forum #ANSA al Parlamento europeo - X Vai su X
Wsj: c’è un piano Usa per dividere Gaza in due zone controllate da Israele e Hamas - La mossa del Parlamento israeliano verso l’annessione della Cisgiordania minaccia il piano di Donald Trump per la pace a Gaza. Riporta ilsole24ore.com
SCENARIO/ Gaza e Cisgiordania, ecco il piano di Israele (e ambienti Usa) per annettere nuovi territori - In Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi: 40mila sfollati premono al confine giordano. Si legge su ilsussidiario.net
Gaza, piano Usa-Israele: «Dividerla in due regioni». Ecco cosa significa - Disarmare Hamas ed eliminarla dallo scenario politico appare un compito arduo. Come scrive ilmessaggero.it