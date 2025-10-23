Gaza il corpo di un ostaggio thailandese ucciso il 7 ottobre torna in patria
Il corpo di un lavoratore thailandese rapito nel sud di Israele durante l’ attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 è stato restituito alla Thailandia giovedì, dove è stato accolto con una breve cerimonia all’aeroporto di Bangkok. I rappresentanti dei governi thailandese e israeliano hanno deposto corone di fiori sulla bara di S onthaya Oakkharasri, 30 anni, prima che fosse caricata su un veicolo per il viaggio di ritorno alla sua casa nel nord-est del paese. Sonthaya era uno dei 31 cittadini thailandesi presi in ostaggio a Gaza. Lavorava come agricoltore nel kibbutz Be’eri, dove fu ucciso dai terroristi e il suo corpo poi era stato portato nella Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
