Gaza ex riservista Idf Yuval Green ammette | Abbiamo distrutto un Paese saccheggiate e bruciate case nessuna informazione su ostaggi - VIDEO

L'ex riservista dell'Idf Yuval Green: "Israele giustifica sempre tutto ciò che fa per ragioni militari. Abbiamo visto così tanti bulldozer solo per distruggere case, non so chi l'abbia deciso, non ho idea se dietro ci fossero ragioni militari o solo il desiderio di vendetta, e ce n'era tanto". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex riservista Idf Yuval Green ammette: "Abbiamo distrutto un Paese, saccheggiate e bruciate case, nessuna informazione su ostaggi" - VIDEO

Per 50 giorni a Gaza ha visto bulldozer radere al suolo case e soldati saccheggiare per “souvenir”. Il racconto di Yuval Green, ex riservista israeliano. L’intervista di Anna Airoldi - facebook.com Vai su Facebook

"Saccheggiavano le case per piccoli souvenir" Parla Yuval Green, un ex soldato riservista israeliano che per 50 giorni ha operato nella Striscia di Gaza. https://la7.it/piazzapulita/video/a-gaza-abbiamo-distrutto-un-paese-parla-un-ex-soldato-riservista-israelian - X Vai su X

