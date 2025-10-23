Gaza Emergency | Qui la pace continua a essere un miraggio Aiuti ancora insufficienti

“La pace continua a essere un miraggio “. A quasi due settimane dalla prima accettazione dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia, a Gaza la situazione rimane critica. Lo racconta in questa video testimonianza Alessandro Migliorati, che è capo progetto di Emergency nella Striscia di Gaza. Nonostante prezzi dei beni di prima necessità stiano cominciando ad abbassarsi, gli aiuti che entrano sono ancora insufficienti. “Noi stessi stiamo affrontando una grave carenza di garze. Gli aiuti devono entrare in maniera massiccia e senza condizionamenti” A questo link i progetti di Emergency in Italia e nel mondo L'articolo Gaza, Emergency: “Qui la pace continua a essere un miraggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Emergency: “Qui la pace continua a essere un miraggio. Aiuti ancora insufficienti”

Approfondisci con queste news

#Napoli - Dopo Assisi anche Napoli abbraccia Gaza: visite guidate solidali all’Annunziata per sostenere Emergency #Cronaca #TourGuideForGaza #Emergency #Solidarietà #Cultura #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

#17ottobre #LiveIn Raffaela Baiocchi di Emergency: "A Gaza ho trovato una popolazione di cui si parla poco, si danno molti numeri ma di loro si sa poco. Ho trovato tanti medici preparatissimi, persone che guardano le nostre stesse serie televisive, che tifano - X Vai su X

Paul Salem: "Difficile una pace definitiva, la guerra a Gaza continuerà a bassa intensità" - Intervista all'analista del Middle East Institute: "È in corso un processo di libanizzazione del conflitto. Riporta huffingtonpost.it

Gaza, quale futuro dopo l'accordo di pace? La fase 2 tra Hamas, ricostruzione e amministrazione transitoria - Dopo le firme dell'accordo, cominciate in Qatar le discussioni sui temi come la messa in sicurezza di Gaza, la sua amministrazione e la garanzia che non ci sarà più una guerra ... Si legge su tg.la7.it

Gaza, oggi Vance in Israele: “Le violenze non sono fine della guerra”. Idf: “Consegnate le bare di due ostaggi - Su incarico del ministro degli Esteri Antonio Tajani, una delegazione tecnica italiana ha svolto tra il 20 e il 21 ottobre una missione a Gerusalemme e Ramallah dedicata alla ricostruzione di Gaza. Come scrive fanpage.it