Gaza | atterrato a Ciampino un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi dalla Striscia

All'aeroporto militare Roma Ciampino e' atterrato uno dei due voli speciali della Guardia di Finanza con a bordo 49 studenti palestinesi beneficiari di borse di studio nel nostro Paese. L'iniziativa include anche un gruppo di 16 palestinesi che viaggiano per ricongiungersi con i propri familiari in Italia. Sono finora 1.192 il totale delle persone evacuate dalla Striscia di Gaza e accolti nel nostro Paese da ottobre 2023. Gli studenti, che hanno lasciato Gaza nella giornata di ieri (22 ottobre) alla volta della Giordania, sono partiti dalla cittadina di Deir al Balah, nel sud dell'enclave palestinese, e sono usciti dal valico di Kerem Shalom. 🔗 Leggi su Iltempo.it

