Gaza | atterrato a Ciampino un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi dalla Striscia
All'aeroporto militare Roma Ciampino e' atterrato uno dei due voli speciali della Guardia di Finanza con a bordo 49 studenti palestinesi beneficiari di borse di studio nel nostro Paese. L'iniziativa include anche un gruppo di 16 palestinesi che viaggiano per ricongiungersi con i propri familiari in Italia. Sono finora 1.192 il totale delle persone evacuate dalla Striscia di Gaza e accolti nel nostro Paese da ottobre 2023. Gli studenti, che hanno lasciato Gaza nella giornata di ieri (22 ottobre) alla volta della Giordania, sono partiti dalla cittadina di Deir al Balah, nel sud dell'enclave palestinese, e sono usciti dal valico di Kerem Shalom. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Sharm el Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Egitto a bordo dell'Air Force One per co-presiedere un vertice su Gaza. Il leader è arrivato nella località turistica di Sharm El-Sheikh, dove lo attendono oltre vent - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, atterraggio d'emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c'era la stampa dopo il vertice su Gaza #napoli #atterraggio #wizzair #gaza #sharmelsheikh #14ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/napoli-atterraggio-emergenza-volo-sharm-roma-s - X Vai su X
Gaza: atterrato a Ciampino un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi dalla Striscia - All'aeroporto militare Roma Ciampino e' atterrato uno dei due voli speciali della Guardia di Finanza con a bordo 49 studenti palestinesi ... Si legge su iltempo.it
Gaza: Idf chiede evacuazione di diversi quartieri, Italia accoglierà nuovo gruppo di palestinesi - L'esercito israeliano ha chiesto l'evacuazione di alcuni quartieri vicino Gaza City dove si starebbe "nascondendo Hamas". Come scrive it.euronews.com
Roma, a Ciampino il volo con 15 bambini malati evacuati dalla Striscia di Gaza: saranno curati in ospedali italiani - 130 dell'Aeronautica militare ha appena lasciato Elat, in Israele, con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. Secondo roma.corriere.it