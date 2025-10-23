Gatti è stato tra i più positivi in Real Madrid Juve, i giornali hanno giudicato così la sua partita: ecco la sua pagella post Bernabeu. Una sconfitta che brucia, ma una prestazione da leader che accende una luce. Nella notte amara del Santiago Bernabéu, la Juventus esce sconfitta per 1-0 dal Real Madrid, ma trova in Federico Gatti una delle poche note liete. Il difensore bianconero è stato uno dei migliori in campo, meritandosi un 6.5 in pagella da Tuttosport, che lo ha definito un vero e proprio « maresciallo ». “Guida la difesa come un maresciallo”. Con Gleison Bremer ai box per infortunio, le chiavi della difesa erano pesantissime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti tra i più positivi in Real Madrid Juve, i giornali esaltano la sua prestazione: «Guida la difesa come un maresciallo col fischietto!». Ecco la sua pagella post Bernabeu