Gatti tra i più positivi in Real Madrid Juve i giornali esaltano la sua prestazione | Guida la difesa come un maresciallo col fischietto! Ecco la sua pagella post Bernabeu

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gatti è stato tra i più positivi in Real Madrid Juve, i giornali hanno giudicato così la sua partita: ecco la sua pagella post Bernabeu. Una sconfitta che brucia, ma una prestazione da leader che accende una luce. Nella notte amara del Santiago Bernabéu, la Juventus esce sconfitta per 1-0 dal Real Madrid, ma trova in Federico Gatti una delle poche note liete. Il difensore bianconero è stato uno dei migliori in campo, meritandosi un 6.5 in pagella da Tuttosport, che lo ha definito un vero e proprio « maresciallo ». “Guida la difesa come un maresciallo”. Con Gleison Bremer ai box per infortunio, le chiavi della difesa erano pesantissime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

