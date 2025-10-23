Gatti reagisce così quando la tv spagnola gli mostra le immagini del fallo di Brahim Diaz su Thuram È successo dopo Real Juve – VIDEO

Gatti reagisce così quando la tv spagnola gli mostra le immagini del fallo di Brahim Diaz su Thuram. Per il difensore era cartellino rosso. Nel post-partita della sfida tra Real Madrid e Juventus, il difensore bianconero  Federico Gatti  è stato fermato ai microfoni della celebre trasmissione televisiva spagnola  El Chiringuito. L’intervista ha preso subito una piega analitica quando al giocatore sono state mostrate le immagini di un episodio molto contestato, destinato a far discutere nei giorni successivi. Il fatto in questione è avvenuto al minuto 61: un intervento duro, al limite del regolamento, effettuato dal giocatore del Real Madrid  Brahim Diaz  ai danni di Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

