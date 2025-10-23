Gatti in zona mista dopo Real Madrid Juve | Va bene la prestazione ma conta il succo Giocare bene o male non mi interessa più di tanto bisogna tornare a fare punti!

Gatti, difensore della Juve, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League. Le sue dichiarazioni. In zona mista dopo Real Madrid Juve, Federico Gatti ha rilasciato queste dichiarazioni. ORGOGLIO E RIMPIANTI – « Sì, più o meno. Alla fine si guarda sempre al risultato e oggi non abbiamo portato a casa niente, quindi va bene la prestazione ma alla fine conta il succo. E in questo momento con due punti in tre partite in Champions non va per niente bene: c’è da ripartire dall’atteggiamento e dalla voglia di correre in più per il compagno come visto stasera, ma bisogna fare punti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

