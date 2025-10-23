Gaslini il dottor Guido Michielon nominato cavaliere | oltre 4.500 interventi a cuore aperto per salvare i bambini

Guido Michielon, direttore della Cardiochirurgia dell’istituto Giannina Gaslini di Genova, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della cerimonia ufficiale dei diplomi a Palazzo Doria-Spinola, sede della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

