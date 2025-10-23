Garlasco voglia di apparire | la lista infinita dei supertestimoni

Roma, 23 ottobre 2025 – Ho perso il conto di quante volte, in questi ultimi mesi, l’inchiesta su Garlasco sia stata arricchita – o forse appesantita – dal nome di un nuovo supertestimone. Ogni volta, la stessa dinamica: una voce che riemerge dal passato, una certezza proclamata, una verità che promette di riscrivere tutto. L’ultimo, in ordine di tempo, sostiene che lo scontrino del parcheggio di Vigevano non appartenga ad Andrea Sempio. E quindi non sia il suo alibi. E allora la domanda è inevitabile: come fa a saperlo? Perché la memoria, da sola, non basta. Serve un riscontro oggettivo e verificabile altrimenti restiamo nel territorio delle suggestioni, non in quello della portata probatoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

