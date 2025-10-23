Garlasco tutta la storia dello scontrino di Andrea Sempio | perché il principale alibi sta vacillando

Nelle scorse ore diverse notizie sono circolate in merito al famoso scontrino del parcheggio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Ecco tutto quello che sappiamo. È apparso calmo, lucido e concentrato Andrea Sempio, intervistato nelle scorse ore dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto. Si è definito come “ un soldato in trincea ”, incalzato dalle domande che comprendevano anche la sua presunta serenità che cozzerebbe con la bufera che da mesi ormai lo ha investito. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, tutta la storia dello scontrino di Andrea Sempio: perché il principale alibi sta vacillando

