Garlasco Sempio sull’ipotesi festini e abusi su minori al Santuario della Bozzola scoperti da Chiara Poggi | Grosse suggestioni - VIDEO

Sempio ha commentato così sull'ipotesi che Chiara Poggi avesse scoperto qualcosa sul Santuario della Bozzola: “Stiamo parlando di una normalissima ragazza di provincia, non stiamo parlando di un appartenente alle forze dell’ordine che ha scoperto un giro strano. Mi sembra una ipotesi molto tirata pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio sull’ipotesi festini e abusi su minori al Santuario della Bozzola scoperti da Chiara Poggi: “Grosse suggestioni” - VIDEO

