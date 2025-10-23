Garlasco Sempio | Lo scontrino l’ho preso io Chiara Poggi l’ho vista poche volte Nessun collegamento con la corruzione

“L’ho preso io quello scontrino, non si può mettere in dubbio questo”. A ribadirlo è Andrea Sempio, l’uomo indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, “in concorso con ignoti o con Stasi”. Il 37enne ne parla in una lunga intervista a “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3, in riferimento alle dichiarazioni di un presunto testimone, mai ascoltato finora, che a verbale avrebbe riferito di essere a conoscenza del fatto che quello scontrino, a Sempio, sarebbe stato fornito. E che non sarebbe stato lui, dunque, a ritirarlo nella mattina del 13 agosto 2007, alle ore 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

