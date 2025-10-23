Garlasco Savu era latitante perché aveva paura di fare la fine di Chiara Poggi | la rivelazione del nipote
Flavius Savu era scappato perché aveva paura di "fare la fine di Chiara Poggi": lo sostiene il nipote, in cella con lui. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
#garlasco, #flavius savu «aveva paura di finire come Chiara Poggi» tornando in Italia. Il ricatto al #santuario della bozzola e la latitanza - X Vai su X
#Garlasco, in esclusiva le immagini del rientro di Flavius SAvu in Italia. L’uomo sarà ascoltato su possibili legami con il delitto di Chiara Poggi #mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Flavius Savu «aveva paura di finire come Chiara Poggi» tornando in Italia. Il ricatto al santuario della Bozzola e la latitanza - Nel misterioso intreccio tra cronaca nera, scandali e vecchi fantasmi del caso Garlasco, riaffiora un nome noto alle indagini di un tempo: Flavius Savu. Lo riporta msn.com
Garlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola ... Segnala panorama.it
Omicidio Chiara Poggi, estradato dalla Svizzera il latitante che vuole fare rivelazioni sul delitto - Flavius Savu è a Torre del Gallo: deve scontare cinque anni per l’estorsione all’ex rettore della Bozzola GARLASCO. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it