Garlasco Savu era latitante perché aveva paura di fare la fine di Chiara Poggi | la rivelazione del nipote

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavius Savu era scappato perché aveva paura di "fare la fine di Chiara Poggi": lo sostiene il nipote, in cella con lui. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco savu era latitanteGarlasco, Flavius Savu «aveva paura di finire come Chiara Poggi» tornando in Italia. Il ricatto al santuario della Bozzola e la latitanza - Nel misterioso intreccio tra cronaca nera, scandali e vecchi fantasmi del caso Garlasco, riaffiora un nome noto alle indagini di un tempo: Flavius Savu. Lo riporta msn.com

garlasco savu era latitanteGarlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola ... Segnala panorama.it

garlasco savu era latitanteOmicidio Chiara Poggi, estradato dalla Svizzera il latitante che vuole fare rivelazioni sul delitto - Flavius Savu è a Torre del Gallo: deve scontare cinque anni per l’estorsione all’ex rettore della Bozzola GARLASCO. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

