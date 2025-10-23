Garlasco parla Roberta Bruzzone | il valore degli elementi su Andrea Sempio

A distanza di molti anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la vicenda continua a riemergere con nuovi interrogativi e piste che sembrano non trovare mai una conclusione definitiva. Le recenti indagini su Andrea Sempio, ora accusato di concorso nell’omicidio insieme al già condannato Alberto Stasi, hanno riacceso il dibattito pubblico e giudiziario su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia. L’ultima svolta riguarda un testimone che avrebbe messo in dubbio uno degli alibi chiave del neo indagato, gettando ulteriori ombre su una storia che sembrava ormai archiviata. Secondo quanto emerso, la difesa di Sempio sostiene che il giovane, la mattina del delitto, si trovasse a Vigevano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it