News tv. “Missile in arrivo”: L’avvocato di Stasi tuona a “Mattino 5”, per chi si mette male – Nel giallo di Garlasco, la vicenda dello scontrino di Vigevano si arricchisce di nuovi, clamorosi sviluppi. Quello che per anni è stato indicato come il principale alibi di Andrea Sempio, oggi unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe rivelarsi falso. Un’accusa pesantissima, che, se confermata, rischia di trasformare quel pezzo di carta in un vero e proprio boomerang giudiziario. Garlasco, l’avvocato di Stasi: “Se è falso, è un missile per Sempio”. A dirlo chiaramente è l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della giovane di Garlasco: «Se si rivelerà falso, lo scontrino di Vigevano può diventare un missile per Andrea Sempio». 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’avvocato di Stasi interviene a “Mattino 5”: “Un missile”, per chi si mette male

