Garlasco la difesa di Sempio | Ho preso io lo scontrino Il supertestimone contro di lui è uno di famiglia?

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia) – “Sì certo, l’ho preso io” è la risposta di Andrea Sempio sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, mandata in onda ieri sera dalla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ su RaiTre. “Il nostro assistito ha ribadito ciò che ha sempre detto – conferma l’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Sempio insieme alla collega Angela Taccia – ma non è un commento alla notizia del testimone, perché le dichiarazioni sono state registrate lunedì sera, prima che si sapesse”. L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 parla dunque dello scontrino, ma non come replica alla notizia del testimone, ascoltato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che in base a indiscrezioni trapelate ieri avrebbe riferito che il tagliando del parcheggio di Vigevano non era di Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

garlasco la difesa di sempio ho preso io lo scontrino il supertestimone contro di lui 232 uno di famiglia

© Ilgiorno.it - Garlasco, la difesa di Sempio: “Ho preso io lo scontrino”. Il supertestimone contro di lui è uno di famiglia?

Altre letture consigliate

garlasco difesa sempio hoGarlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio". Ma lui replica: "L'ho preso io" - Un uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri con una testimonianza che minerebbe l'elemento centrale della difesa del 37enne ... Lo riporta huffingtonpost.it

garlasco difesa sempio hoGarlasco, Sempio parla in tv: "Ho preso io lo scontrino del parcheggio" - ' nel giorno in cui un testimone metterebbe in dubbio l'alibi del 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Come scrive adnkronos.com

garlasco difesa sempio hoGarlasco, Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L'ho preso io. Sarebbe stato meglio se…” - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Difesa Sempio Ho