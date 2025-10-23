Gardacqua un weekend di artigianato e benessere per tutta la famiglia
Dal 21 al 23 novembre 2025, a Garda, il Handmade Market anima Gardacqua con tre giorni che uniscono artigianato, giochi e benessere. Sulla sponda veronese del lago, i bambini sono protagonisti, mentre mamme e papà ritrovano tempo per sé tra spa, trattamenti e una passeggiata tra gli stand. Un fine settimana tra creatività e relax . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
