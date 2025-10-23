Game Pass | Finale col Botto a Ottobre 2025 per gli Abbonati

Microsoft ha svelato la nuova ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine ottobre e inizio novembre, e il catalogo si arricchisce con titoli di grande richiamo. Tra i nomi di spicco figurano The Outer Worlds 2, Football Manager 26 e PowerWash Simulator 2, accompagnati da una selezione di giochi che spaziano dall’azione alla strategia, fino alle simulazioni più creative. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net Già disponibili da oggi troviamo Commandos: Origins, il ritorno della celebre saga tattica in una versione rinnovata con modalità cooperativa, e Microsoft Flight Simulator 2024, che porta la simulazione aerea a nuovi livelli di realismo, con missioni dinamiche e scenari fotorealistici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Game Pass: Finale col Botto a Ottobre 2025 per gli Abbonati

