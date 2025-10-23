gambe lunghe vita stretta e altre mode improbabili della chirurgia estetica

«La bellezza ci può trafiggere come un dolore», scriveva Thomas Mann che sul concetto di “bello” ha fondato gran parte della sua opera letteraria. Per l’autore tedesco la bellezza è l’unico modo per dare ordine all’esistenza e, insieme, il goffo tentativo dell’essere umano di sopravvivere, tanto che all’estetica della forma si contrappone (sempre) l’ineluttabile fluire del tempo. Ne I Buddenbrook è la maschera che l’omonima famiglia borghese indossa per fare ombra sul proprio declino; ne La Morte a Venezia è l’ossessione della fine di von Aschenbach; ne La Montagna Incantata è incarnata nella figura di Madame Chauchat che del sanatorio è ora maga incantatrice, ora demone notturno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

