Gabry Ponte torna a San Siro | appuntamento il 27 giugno 2026 per una nuova notte di musica dance

Lo scorso 28 giugno, oltre 56 mila persone hanno trasformato San Siro in un'enorme pista da ballo, consacrando Gabry Ponte come primo DJ nella storia a esibirsi da protagonista assoluto nello stadio milanese. Ora, quella magia si prepara a replicarsi: il 27 giugno 2026, il Meazza tornerà ad accogliere "San Siro Dance 2026" powered by RTL 102.5, promettendo una nuova notte di musica elettronica sotto le stelle lombarde. Dalla consolle agli stadi. Con il concerto di giugno, Gabry Ponte è entrato nella cerchia ristretta dei DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, affiancandosi a nomi come Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.

