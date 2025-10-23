Gabry Ponte torna a San Siro | appuntamento il 27 giugno 2026 per una nuova notte di musica dance
Lo scorso 28 giugno, oltre 56 mila persone hanno trasformato San Siro in un’enorme pista da ballo, consacrando Gabry Ponte come primo DJ nella storia a esibirsi da protagonista assoluto nello stadio milanese. Ora, quella magia si prepara a replicarsi: il 27 giugno 2026, il Meazza tornerà ad accogliere “San Siro Dance 2026” powered by RTL 102.5, promettendo una nuova notte di musica elettronica sotto le stelle lombarde. Dalla consolle agli stadi. Con il concerto di giugno, Gabry Ponte è entrato nella cerchia ristretta dei DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, affiancandosi a nomi come Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
Gabry Ponte, icona della musica dance italiana, è pronto a fare la storia nel 2025 con un dj set-concerto a San Siro. Un traguardo straordinario che lo proietta tra i giganti - facebook.com Vai su Facebook
Gabry Ponte torna a #SanSiro il 27 giugno 2026 Dopo il sold out del 2025, arriva “SAN SIRO DANCE 2026” #GabryPonte #AllMusicItalia - X Vai su X
Gabry Ponte torna a San Siro nel 2026: data del concerto e prezzi dei biglietti - Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, anche nel 2026 Gabry Ponte torna a far ballare il ... Riporta mentelocale.it
GABRY PONTE torna a San Siro nel 2026: nuova data il 27 giugno [Info e biglietti] - Gabry Ponte mantiene la promessa: sabato 27 giugno 2026 tornerà a San Siro per un nuovo evento dance destinato a riscrivere la storia dei live italiani. newsic.it scrive
Gabry Ponte torna a San Siro: concerto il 27 giugno 2026 - Nel 2026 Gabry Ponte replicherà sabato 27 giugno, con biglietti in pre- Come scrive milanotoday.it