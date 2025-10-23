Futura Hub debutta a Casa Sanremo tra digitale musica e brand

Con Futura Hub, Futura Company entra a Casa Sanremo come media partner, portando in seno all'area ufficiale di accoglienza del Festival della Canzone Italiana un ambiente digitale che fonde creatività e musica. Un luogo pensato per brand experience e contenuti cross?mediali, arricchito da attività interattive curate con DoubleDuck e una direzione artistica dedicata.

