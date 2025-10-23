Futura Hub debutta a Casa Sanremo tra digitale musica e brand

Con Futura Hub, Futura Company entra a Casa Sanremo come media partner, portando in seno all’area ufficiale di accoglienza del Festival della Canzone Italiana un ambiente digitale che fonde creatività e musica. Un luogo pensato per brand experience e contenuti cross?mediali, arricchito da attività interattive curate con DoubleDuck e una direzione artistica dedicata. Futura Hub . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

futura hub debutta casaCasa Sanremo: Futura Company, con lo spazio digitale Futura Hub,sarà media partner di Casa Sanremo insieme a Doubleduck,società specializzata in eventi musicali - Futura Company, società specializzata in management, consulenza aziendale e creazione di format, sarà media partner di Casa Sanremo - Lo riporta marigliano.net

