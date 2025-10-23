Furto in piazza Vittorio Veneto | la Polizia di Stato denuncia un giovane straniero
Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri, nell’ambito dell ’operazione Strade Sicure, inserita in un ampio dispositivo di ordine pubblico, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, i militari dell’Esercito Italiano hanno nindividuato in zona stazione centrale un soggetto che si allontanava frettolosamente con in mano uno zaino da donna. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari – unitamente a personale della Polizia di Stato – Squadra Voltante lo hanno inseguito e raggiunto in corso Vittorio Emanuele, dove è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
