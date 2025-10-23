Furto di e-bike davanti al liceo ladro bloccato in sella mentre tenta la fuga In casa nasconde cellulari rubati
SENIGALLIA - Ha rubato una bici elettrica davanti al liceo Medi di Senigallia, ma è stato subito scoperto e denunciato dai Carabinieri. Nei guai un 55enne, originario di Roma ma residente in città, accusato di furto, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
