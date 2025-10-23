Furto d' auto a pezzi | come funziona il nuovo business
Altro che auto rubate: oggi il furto è su misura. I ladri non portano più via l’intera vettura; troppo rischioso, troppo complicato. Preferiscono smontarla a pezzi, in un’operazione ‘chirurgica’ che dura pochissimo. Così nasce il nuovo business nero dei ricambi, che dall’Italia rifornisce mercati lontani: dal Nord Africa agli Emirati, fino al Sud Africa. Lo rivela il report 2025 di LoJack Italia, che fotografa un fenomeno in crescita: solo nel 2024 si sono contati quasi 14 mila interventi per danni da furti parziali, +3,5% rispetto all’anno prima (dati Osservatorio Car Clinic). Dietro ogni colpo, c’è un ordine preciso: un fanale, una centralina, un catalizzatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
