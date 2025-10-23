Furto da 10 mila euro in una casa | rubati gioielli vestiti e contanti

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in abitazione a Povoletto, dove ignoti sono riusciti a introdursi in una casa nella serata di martedì 21 ottobre, portando via gioielli, capi di abbigliamento e denaro contante per un valore complessivo stimato in circa 10 mila euro. La proprietaria, una donna di 36 anni, si è accorta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

